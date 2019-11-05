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05.11.2019
Российская газета

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

У побережья Сирии российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море. В маневрах принимали участие пять кораблей и судов обеспечения, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и истребители Су-35С, а также береговой ракетный комплекс "Бастион".

Как заявил телеканалу "Звезда" капитан первого ранга Сергей Тронев, особенностью этих учений стало то, что в них приняли участие силы Черноморского и Балтийского флотов. На видео можно увидеть, как военные моряки ведут огонь из артиллерийских установок главного калибра, ставят дымовые завесы для отражения ударов с воздуха, уничтожают из пулеметов и зенитных установок плавающие мины и планирующие боеприпасы.

Моряки и летчики также отработали взаимодействие по оперативному реагированию. Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли из-под удара условного противника и выдвинулись на оперативный простор в назначенном районе Средиземного моря.

Командование положительно оценило результаты совместных учений ВМФ и ВКС России.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-50 ДЛРО
Бастион
Су-35С
Ярослав Мудрый
Проекты
1135 Буревестник
БФ
Военные учения
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