Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

Министр обороны Армении: российская 102-ая военная база модернизируется без увеличения численности войск

Ереван. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Тоноян журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

Тоноян также отметил, что ВС Армении приобретают, в основном, новое и модернизированное вооружение.

"Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам. Из разных стран, имейте в виду минимум четыре страны", - сказал глава Минобороны.

Он также сообщил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений.