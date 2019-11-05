Войти
05.11.2019
Интерфакс-АВН

Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

308
0
0
Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Facebook

Министр обороны Армении: российская 102-ая военная база модернизируется без увеличения численности войск

Ереван. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Тоноян журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

Тоноян также отметил, что ВС Армении приобретают, в основном, новое и модернизированное вооружение.

"Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам. Из разных стран, имейте в виду минимум четыре страны", - сказал глава Минобороны.

Он также сообщил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.10.2019
Белорусские Су-30 могут улететь в Ереван
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
25.05.2018
В ОАК отметили значение контракта по Су-30СМ для отношений Москвы и Астаны
22.04.2015
Все на экспорт
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 07:48
  • 3
Роскосмос отказался от "Ангары": на чем запустят "Гонца"
  • 05.11 07:34
  • 1
На Украине назвали основные проблемы военно-промышленного комплекса
  • 05.11 07:28
  • 2
ДОСААФ запустит экспериментальную программу подготовки летчиков
  • 05.11 07:16
  • 149
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.11 07:00
  • 3
Советскую "Царь-бомбу" назвали "масштабным блефом"
  • 05.11 06:50
  • 74
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 05.11 06:38
  • 106
Машиностроение на грани исчезновения
  • 05.11 06:22
  • 2
"Русские витязи" пересядут на Су-35
  • 05.11 06:17
  • 2
Когда Эйдельман создателя М-16 Стоунера "разоблачит"?
  • 05.11 06:09
  • 4
Грузия приведёт все военные базы к стандартам НАТО и поменяет униформу
  • 05.11 01:30
  • 69
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 05.11 01:01
  • 3
"Блискавка": на Украине сделали сверхзвуковую ракету
  • 04.11 23:41
  • 1
В Китае презентовали новый учебно-боевой самолёт L-15B
  • 04.11 23:13
  • 10
Минобороны РФ и "Сухой" до конца года заключат новый контракт на Су-34 - источник
  • 04.11 22:44
  • 1
Электричество из космоса