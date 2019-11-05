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05.11.2019
Военное обозрение

В Китае иронизируют над идеей Индии купить списанный бразильский авианосец "Сан-Паулу"

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Стало известно о стартовой цене списанного в Бразилии авианосца "Сан-Паулу".

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что речь идёт об авианосце, который сначала стоял на вооружении ВМС Франции под именем "Фош" (1963-2000), а затем был передан ВМС Бразилии, на вооружение которых был поставлен в 2001 году – уже как "Сан-Паулу".

В 2017 году Минобороны Бразилии решило вывести авианосец, которому более полувека, из состава флота. Но в течение нескольких месяцев власти Бразилии не знали, что с "Сан-Паулу" делать после вывода из состава военно-морских сил страны. В итоге было принято решение выставить авианесущий корабль на аукцион. Стартовая цена авианосца "Сан-Паулу" объявлена на уровне 1,275 млн долларов. Именно о такой стартовой цене объявило бразильское военное ведомство.

Теперь основной вопрос заключается в том, кто же решится приобрести у бразильцев авианосец, с момента спуска на воду которого вскоре исполнится 60 лет.

Военные эксперты китайского издания EastDay с иронией пишут о том, что первыми заинтересованность в возможном приобретении авианосца "Сан-Паулу" у Бразилии высказали в Индии. Будто бы сам Китай не приобретал списанный авианосец. При этом в упомянутом СМИ Индию назвали "главным скупщиком иностранных вооружений". Однако официальных заявлений от Нью-Дели по поводу авианосца "Сан-Паулу" пока нет.

Это заявление появилось на фоне подтверждения в Нью-Дели информации о том, что строящийся авианосец "Викрант" с водоизмещением 37,5 тыс. тонн будет введён в эксплуатацию ВМС Индии до конца 2020 года. Если заявления о том, что Индия заинтересовалась 60-летним авианосцем, списанным сначала Францией, потом Бразилией, являются правдой, то можно констатировать, что единственным привлекательным для Индии моментом, вероятно, явилась цена. Но какой она окажется в итоге – пока вопрос.

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Страны
Бразилия
Индия
Китай
Франция
Проекты
2020-й год
Авианосец
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