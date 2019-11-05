Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии

России досталась армада советских кораблей, но ввиду устаревания флота и мизерного поступления новых вымпелов в ВМФ страны воцарился "сплошной бардак", который приведет его к полной деградации. Данное мнение выразил западный эксперт Роберт Фарли.

Источник изображения: topwar.ru

Иллюзия надводного флота

С его слов, ВМФ РФ активизировал свои усилия по боевому развертыванию кораблей. В этом ключе следует рассматривать поход авианосца "Адмирал Кузнецов" к сирийским берегам, ракетные стрельбы Каспийской флотилии и участившееся присутствие субмарин в мировом океане. Однако данная активность иллюзорна и напоминает экстравагантные выходки.

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна

- такие слова Фарли предлагает вспомнить российским морякам из Библии, замечая, что "российский флот - это сплошной бардак, который в будущем обернется еще большим бедламом".

После развала СССР российский флот обладал богатым наследством. Но оно в большей своей части было растеряно, так как средств на содержание такой махины явно не хватало. То, что осталось от былой армады крупных кораблей, представляет собой "сомнительный фонд": из 24 основных надводных вымпелов только три (фрегаты типа "Адмирал Григорович") были заложены в постсоветский период. Срок службы остальных подходит к концу.

Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень

- замечает автор.

Фактически из наибольших достижений можно только отметить фрегаты проектов 22350 и 11356. Как полагает эксперт, 12 вымпелов типа "Лидер" могли бы заменить весь флот крейсеров и эсминцев, но по их постройке не видно никакого движения.

Источник изображения: topwar.ru

Будущий флот уйдет под воду

Российская мощь в существенной мере основана на атомных подводных лодках

- пишет Фарли.

В настоящее время во флоте числятся 13 ПЛАРБ, 7 ПЛАРК, 17 многоцелевых ПЛ и примерно 20 ДЭПЛ. С его слов, 8 "Бореев" станут "весомым сдерживающим фактором", а 7 "Ясеней" дополнят "Барракуды", "Антеи" и "Щуки".

У русского флота выдался интересный 20-й век. В 1905 году Россия была заслуживающей доверия военно-морской державой второго эшелона […] Советский ВМФ неуклонно рос, в какой-то момент […] выйдя на второе место в мире. А потом все снова развалилось

- отмечает эксперт.

После распада СССР флот оказался в "смертельной ловушке": стареющие корабли требовали всё больше средств для их поддержания на плаву, ввод в строй новых вымпелов постоянно откладывался.

И всякие признаки жизни угасли, не считая строительства подводных лодок

- указывает автор.

Он же отмечает скорость постройки кораблей в Китае, реализацию судостроительных программ во Франции, Великобритании, Японии, Южной Корее.

Российский флот в аховом состоянии и возродить его России не по зубам

- делает вывод Фарли, указывая, что флот ВМФ РФ недалекого будущего будет представлять из себя "флотилию атомных ПЛ для сдерживания угроз и небольшой надводный флот, на который ляжет бремя текущих операций".