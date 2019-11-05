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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Более 40 тыс. российских десантников прошли итоговую проверку за 2019 учебный год

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Показательные выступления военнослужащих 98-й дивизии ВДВ
Показательные выступления военнослужащих 98-й дивизии ВДВ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - В течение прошедшего месяца в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации проходила итоговая проверка за 2019 учебный год, сообщили в пресс-службе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К итоговой проверке было привлечено более 40 тыс. военнослужащих во всех соединениях, воинских частях и подразделениях ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном и Восточном военных округах", - говорится в сообщении.

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