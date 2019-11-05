Более 40 тыс. российских десантников прошли итоговую проверку за 2019 учебный год
Показательные выступления военнослужащих 98-й дивизии ВДВ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - В течение прошедшего месяца в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации проходила итоговая проверка за 2019 учебный год, сообщили в пресс-службе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"К итоговой проверке было привлечено более 40 тыс. военнослужащих во всех соединениях, воинских частях и подразделениях ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном и Восточном военных округах", - говорится в сообщении.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Проекты
Похожие новости