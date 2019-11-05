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05.11.2019
Военное обозрение

Уничтожение турецких БМП в Сирии попало на видео

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Войска Сирийских демократических сил (SDF), состоящих из курдских формирований, уничтожили ПТУР две боевые машины пехоты ACV-15 в районах населенных пунктов Махмудия и Тель-Тамр. Боевая техника принадлежала турецкой армии или подконтрольным Анкаре боевикам.

Источник изображения: https://www.pinterest.ru/

ACV-15 – семейство бронемашин, разработанных турецкой оборонной компанией FNSS на основе американской AIFV, которая, в свою очередь, базируется на бронетранспортере M113A1. Первые серийные образцы ACV-15 были поставлены турецкой армии в 1992 году. На ее вооружении в базовой версии стоит 25-мм пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом. Имеется вариант со 100-мм пушкой 2А70. Бронетехникой ACV-15 оснащены армии Турции, ОАЭ и Малайзии.

Попали на видео и некоторые другие моменты, связанные с проведением турецкой операции на северо-востоке Сирии. В одном из материалов фигурирует уничтожение курдской группировкой "Освободительные силы Африна" протурецкого боевика в районе Аазаз. Он был ликвидирован снайперским огнем.

"Под раздачу" попали и зарубежные медики, принимающие участие в международной миссии. Турецкие войска и протурецкие формирования обстреляли машину скорой помощи, принадлежащую организации "Свободные бирманские рейнджеры" вблизи Тель-Тамр.


Неделю назад уже фигурировало подобное видео:


Поражение снайперским огнем


Обстрелянная санитарная машина

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