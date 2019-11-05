Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар-спутник

25 декабря с космодрома Плесецк на орбиту будет запущен сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М". Об этом сообщает РИА Новости.

Спутник будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" при помощи ракеты-носителя "Рокот".

"Блиц-М" предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

Аппарат создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса").

Предшественник "Блица-М" был выведен из строя в 2013 году. Он столкнулся с обломком китайского метеорологического спутника, уничтоженного в ходе испытания Пекином противоспутникового оружия.

В октябре российские синоптики пожаловались, что получаемой с отечественных спутников информации недостаточно для полноценного метеорологического прогноза. Из-за этого специалистам приходится использовать данные зарубежных спутников, в основном американских.

В том же месяце стало известно, что от российского военного космического аппарата (КА) "Космос-2535" отделились четыре объекта неизвестной природы. Неизвестно, возникли ли эти объекты в результате отсоединения от "Космос-2535" или его разрушения.