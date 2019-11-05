ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря. Они прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

Об этом сообщил командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев. По его словам, завершена активная фаза учений. Были отработаны организация применения ракетного и артиллерийского оружия, а также защита и охрана судоходства в назначенной зоне ответственности. Тронев отметил, что достигнуты положительные результаты, пишет РИА Новости.

Особенностью этих учений стало то, что в них была задействована разнородная группировка: более пяти боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского и Балтийского флотов, а также береговой ракетный комплекс "Бастион" и авиация ВКС.

Напомним, что в эти дни продолжаются первые российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы - 2019". Они проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта. В учениях задействована военная техника российского производства: ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также ПЗРК "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", которые состоят на вооружении Египта.