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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Противоминная группа кораблей НАТО начинает учения в Ирбенском проливе

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Катер класса Rauma
Быстроходный ракетный катер класса Rauma ВМС Финляндии, сообщает .
Источник изображения: Finnish Navy

Рига. 4 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщили в пресс-центре Минобороны Латвии.

Задача учений - отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.

В учениях "Hod ops" примут участие датский фрегат "Thetis", норвежский минный тральщик "Rauma", британский миноносец "Cattistock", нидерландский минный тральщик "Urk", немецкий миноносец "Weilheim", латвийский минный тральщик "Talivaldis" и др.

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Страны
Великобритания
Германия
Дания
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Проекты
NATO
Военные учения
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