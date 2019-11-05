Противоминная группа кораблей НАТО начинает учения в Ирбенском проливе

Рига. 4 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщили в пресс-центре Минобороны Латвии.

Задача учений - отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.

В учениях "Hod ops" примут участие датский фрегат "Thetis", норвежский минный тральщик "Rauma", британский миноносец "Cattistock", нидерландский минный тральщик "Urk", немецкий миноносец "Weilheim", латвийский минный тральщик "Talivaldis" и др.