Противоминная группа кораблей НАТО начинает учения в Ирбенском проливе
Быстроходный ракетный катер класса Rauma ВМС Финляндии, сообщает .
Источник изображения: Finnish Navy
Рига. 4 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщили в пресс-центре Минобороны Латвии.
Задача учений - отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.
В учениях "Hod ops" примут участие датский фрегат "Thetis", норвежский минный тральщик "Rauma", британский миноносец "Cattistock", нидерландский минный тральщик "Urk", немецкий миноносец "Weilheim", латвийский минный тральщик "Talivaldis" и др.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
03.07.2018
"Боевая нация" демонстрирует свою мощь! ВМС России направили 36 кораблей в ответ на действия НАТО