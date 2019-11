Армия США заказывает безэкипажные транспортные платформы

Армия США 30 октября 2019 года выдала корпорации General Dynamics (подразделение General Dynamics Land Systems - GDLS) контракт стоимостью 162,404 млн долл на поставку 624 малых безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) по программе Small Multipurpose Equipment Transports (SMET). Поставки должны быть начаты во втором квартале 2021 финансового года и завершены к 29 октября 2024 года.

Выбранная армией США для закупки малая безэкипажная роботизированная колесная транспортная платформа General Dynamics Land Systems Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) в исполнении 8х8 по программе Small Multipurpose Equipment Transports (SMET) (с) Thomas Scaggs / армия США

Заказанные безэкипажные транспортные платформы соответстветствуют концепии так называемого "робота-мула" ("robotic mules") и предназначены для перевозки грузов и снаряжения в составе пехотных подразделений уровня отделения и взвода. Выбранная платформа MUTT разработки GDLS является колесным транспортным средством с формулой 8х8 с гибридным приводом с электродвижением.

Требования армии США по SMET включают опциональное человеческое или дистанционное управление, возможность автономного ереджвижения, перевозку до 1000 фунтов (454 кг) груза (имущество отделения из 9 человек), продолжительность работы 72 часа, запас хода 60 миль, бесшумную выработку электроэнергии мощность 1кВт в режиме движения и 3 кВт на стоянке, возможность подзарядки солдатского снаряжения (рации, очки ночного видения, планшеты). При полномасштабном производстве стоимость одной платформы не должна превышать 100 тысяч долл.

Заявленные GDLS характеристики платформы MUTT в варианте с колесной формулой 8х8 - максимальная масса с нагрузкой 3500 фунтов (1589 кг), масса полезной нагрузки 1200 фунтов (545 кг), длина 116 дюймов (2947 мм), ширина 60-70 дюймов (1524-1778 мм), запас хода 60 миль (с 5 галлонами топлива), дистанционное управление обеспечивается на дальности до 200 м простым пультом, управляемым одной рукой, возможно обеспечение передвижения по воде. GDLS разработаны также более легкие варианты MUTT с колесной формулой 6х6 (нагрузка 900 фунтов) и 4х4 (последняя опционально гусеничная, нагрузка 600 фунтов).

Армия США в апреле 2017 года выдала запрос промышленности на ускоренное приобретение по процедуре Other Transaction Authority (ОТА) безэкипажных транспортных платформ по программе SMET на основе существующих разработок. В сентябре 2017 года в Форт-Беннинге (штат Джорджия) был начат первый этап испытаний 10 прототипов платформ по программе SMET от восьми производителей. По их итогам в ноябре 2017 года были отобраны прототипы четырех поставщиков - MUTT от GDLS; MRZR-X консорциума Polaris Industries Inc., Applied Research Associates Inc. (ARA) и Neya Systems LLC; Hunter Wolf от HDT Global; и Grizzly RS2-H1 от консорциума Textron Systems и Howe & Howe Technologies..Были отклонены предложения American Robot Company, Lockheed Martin, AM General, Roboteam NA и QinetiQ North America.

Отобранные четыре типа с января 2019 года проходили семимесячный второй этап испытаний по программе SMET, каждый из подрядчиков предоставлял на испытания по 20 платформ. Из этих 20 прототипов каждого образца, по четыре прототипа испытывались в испытательном центре в Форт-Бениге, и по восемь единиц - в частях 10-й горной и 101-й воздушно-штурмовой дивизий армии США.

Четыре типа малых безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ, проходивших испытания на втором этапе программы армии США Small Multipurpose Equipment Transports (SMET) (с) армия США

Разработанный армией США пульт дистанционого управления малой безэкипажной роботизированной колесной транспортной платформой программы Multipurpose Equipment Transports (SMET) (с) армия США