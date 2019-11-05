Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ прошли в Средиземном море

Тартус(Сирия). 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели в Средиземном море маневры с участием боевых кораблей, авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион".

"В состав (принимавшей участие в учениях разнородной группировки) входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера Черноморского флота", - сообщил командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев.

"В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", - отметил Тронев.

"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", - подчеркнул он.

Он также добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.

"Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота", - подчеркнул Тронев.

Комплексы "Бастион" есть у российских военных в Сирии. В частности, такой комплекс обеспечивает оборону базы ВМФ РФ в Тартусе.