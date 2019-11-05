Когда Эйдельман создателя М-16 Стоунера "разоблачит"?

Лахти, Горюнов и многие их коллеги "подошли по анкетным данным"?

Помимо неподражаемого способа определения интеллигентности человеческого лица и презабавных "автоматных" и "пулеметных" открытий, ("Неприжившийся" пулемет Калашникова от Тамары Эйдельман", ВПК, 1 ноября) заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман заодно уж подарила человечеству и чудный метод определения профессионализма конструкторов стрелкового оружия: "Судьба Калашникова вызывает много вопросов. Каким образом деревенскому парню с восьмилетним образованием удалось сконструировать оружие, которым вот уже больше полувека пользуется весь мир… Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова "назначили" создателем автомата, просто потому, что он больше подходил по анкетным данным?".

Да где же это видано, чтобы какая-то деревенщина стрелковое оружие создавала? Поневоле задумаешься о недостаточном образовательном уровне американского конкурента Михаила Тимофеевича Калашникова - Юджина Моррисона Стоунера и о том, кто же "на самом деле" создал знаменитую автоматическую винтовку М-16?

Когда, наконец, его бдительная эрудитка Тамара Эйдельман на чистую воду выведет? Можно так написать: "Судьба Стоунера вызывает много вопросов. Каким образом конструктору – самоучке, не имеющему высшего образования, удалось сконструировать оружие, которым десятилетиями пользуются ВС США и многих других стран мира"?

Да один ли Стоунер подозрителен? Вот еще крайне сомнительная деревенщина - Аймо Иоханнес Лахти: "Родился в деревне Вийяла (современный город Акаа). Бросив школу после 6-го класса, устроился работать на стекольный завод; тогда же всерьез заинтересовался стрелковым оружием. Отслужил по призыву в финской армии в 1918-1919, женился в 1919 году…. В 1921 году, после непродолжительной работы в железнодорожных мастерских Лахти перешел на должность оружейника финской армии. В 1922 году, изучив немецкий автомат MP-18… Лахти сконструировал пистолет-пулемет Suomi M-22 (впоследствии усовершенствованный до серийного Suomi M-31) и изготовил опытную партию в 200 единиц...".

Как же он мог создать пистолет-пулемет, так запомнившийся красноармейцам по Зимней войне 1939-40 годов? Ведь "горячий финский парень" даже и 8 классов не закончил…

Или Петр Максимович Горюнов: "Родился в 1902 году в деревне Каменка Московской области в бедной крестьянской семье, окончил 3 класса церковно-приходской школы в своем селе. С 1916 года работал в должности слесаря на Коломенском машиностроительном заводе. С 1918 по 1923 год служил в РККА… переехал в Ковров и поступил на Ковровский завод слесарем-монтажником. В декабре 1931 года он получил должность техника в бюро рационализации и изобретательства, а в феврале 1933 — перешел в опытную мастерскую завода в качестве слесаря-отладчика…".

Как это неинтеллигентно… Ну как слесарь – отладчик с 3 классами церковно-приходской школы мог создать пулемет СГ-43, ставший в Красной Армии преемником "Максима"? Не окажется ли когда-нибудь, что Горюнова "назначили создателем пулемета, просто потому, что он больше подходил по анкетным данным"?

История стрелкового оружия просто пестрит "сомнительными", согласно критериям Тамары Эйдельман, личностями. Кто, кроме нее, способен эту, не обладающую дипломами о высшем образовании публику, зачастую, о ужас, деревенского происхождения, вывести на чистую воду? Они же по анкетным данным подошли…

Максим Купинов

Газета "Военно-промышленный курьер",