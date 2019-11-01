Плохая тенденция. Военный политолог о "новых стратегиях" США в отношении РФ

В США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов рассказал, с чем может быть связана разработка подобных планов.

В правительстве США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая – на российский Дальний Восток, пишет издание Foreign Policy.

Как отмечают авторы статьи, Вашингтон пытается подготовиться к "эпохе великодержавного соперничества" и на этом фоне некоторые влиятельные голоса в правительстве продвигают "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек".

Согласно теории, угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил может заставить противника воздержаться от нападения и отказаться от первоначальных целей, говорится в статье. В частности, если Россия захватит Прибалтику, США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии.

Среди более агрессивных вариантов – нападение ради защиты союзников на Китай или Россию вдоль их "уязвимой периферии", в частности на Дальний Восток или западные районы КНР. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов, отмечает издание.

Но эта концепция имеет мало шансов на успех, считают авторы статьи. По их мнению, ее применение может привести к катастрофическим последствиям, поскольку у России и Китая есть масса возможностей для ответной эскалации, в том числе с применением ядерного оружия.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал публикацию.

"Учитывая, что в последнее время у нас обострились отношения с США и их союзниками по НАТО, от них можно ожидать чего угодно, и холодная война может перерасти в горячую. США, НАТО проводят учения в Черном море, у российских границ, за последнее время количество подобных учений сильно увеличилось, и это очень плохая тенденция. Если страна настроена дружески по отношению к другому государству, то она не проводит подобные мероприятия. И не разрабатывает планы нападения. Эти планы еще больше обостряют и так непростую ситуацию в современном мире, ни к чему хорошему они не приведут. Можно только сожалеть, что США никак не могут смириться с тем, что Россия стала равным мировым игроком, ее уважают, с ней считаются в мире", – сказал Олег Глазунов.