Войти
01.11.2019
РИА Новости

Плохая тенденция. Военный политолог о "новых стратегиях" США в отношении РФ

309
0
0
Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

В США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов рассказал, с чем может быть связана разработка подобных планов.

В правительстве США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая – на российский Дальний Восток, пишет издание Foreign Policy.

Как отмечают авторы статьи, Вашингтон пытается подготовиться к "эпохе великодержавного соперничества" и на этом фоне некоторые влиятельные голоса в правительстве продвигают "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек".

Согласно теории, угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил может заставить противника воздержаться от нападения и отказаться от первоначальных целей, говорится в статье. В частности, если Россия захватит Прибалтику, США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии.

Среди более агрессивных вариантов – нападение ради защиты союзников на Китай или Россию вдоль их "уязвимой периферии", в частности на Дальний Восток или западные районы КНР. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов, отмечает издание.

Но эта концепция имеет мало шансов на успех, считают авторы статьи. По их мнению, ее применение может привести к катастрофическим последствиям, поскольку у России и Китая есть масса возможностей для ответной эскалации, в том числе с применением ядерного оружия.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал публикацию.

"Учитывая, что в последнее время у нас обострились отношения с США и их союзниками по НАТО, от них можно ожидать чего угодно, и холодная война может перерасти в горячую. США, НАТО проводят учения в Черном море, у российских границ, за последнее время количество подобных учений сильно увеличилось, и это очень плохая тенденция. Если страна настроена дружески по отношению к другому государству, то она не проводит подобные мероприятия. И не разрабатывает планы нападения. Эти планы еще больше обостряют и так непростую ситуацию в современном мире, ни к чему хорошему они не приведут. Можно только сожалеть, что США никак не могут смириться с тем, что Россия стала равным мировым игроком, ее уважают, с ней считаются в мире", – сказал Олег Глазунов.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
12.03.2018
Быстрые темпы развития оборонно-промышленного комплекса России в 2017: не только ПВО и военная авиация
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
20.01.2017
Военные достижения лауреата премии мира Барака Обамы
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
23.04.2013
Новый облик турецкой армии в начале XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой