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01.11.2019
Российская газета

Подводный крейсер "Князь Владимир" выполнил торпедные стрельбы

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Источник изображения: Олег Кулешов / РИА Новости

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" выполнил испытательную торпедную стрельбу в Белом море. Стрельбы признаны успешными.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, торпедная стрельба проходила во флотских полигонах боевой подготовки СФ. Стрельба производилась из подводного положения по судну-мишени. Выполнение испытательной торпедной стрельбы обеспечили силы Беломорской военно-морской базы.

"РГ" уже писала о том, что 30 октября экипаж новейшей атомной подводной лодки стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" впервые выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования Р-30 "Булава". Ракету выпустили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов. Но у "Князя Владимира" есть свои особенности - он отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Новая субмарина войдет в состав Северного флота.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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