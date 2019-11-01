В пятницу на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге заложат две дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Об этом накануне сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

Известно, что новые субмарины назовут "Уфа" и "Магадан", а местом их службы станет Тихоокеанский флот. Вообще-то для ТОФ в Питере построят шесть таких лодок. Ровно столько же "Варшавянок" судостроители уже передали черноморцам. Теперь выполняют новый контракт.

Первая субмарина - Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - уже прошла государственные испытания, ее готовятся принять в боевой состав ВМФ. Вторую - Б-603 "Волхов" - скоро спустят на воду. Что касается "Уфы" и "Магадана", они должны усилить подводные силы Тихоокеанского флота в 2021 году. Контракт на строительство оставшихся двух подлодок тоже подписан.

На недавнем совещании в главкомате ВМФ гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сказал, что закладка сразу двух новых субмарин - уникальное событие и для кораблестроителей, и для моряков ВМФ. "Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подлодок", - считает он.

Почему при выборе подлодок для прикрытия черноморского и тихоокеанского регионов адмиралы остановились именно на проекте 636.3? По мнению экспертов, главная причина кроется в особых технических характеристиках и новом вооружении субмарины, готовой скрытно выполнять различные задачи, находясь на предельно малых глубинах и относительно небольшом расстоянии от береговой линии.

Усовершенствованная "Варшавянка" работает по подводным, надводным и береговым целям. Там улучшены все средства связи, доработана аккумуляторная батарея, за счет применения непроникающих выдвижных устройств расширено пространство для экипажа. Сливаясь с естественным шумом моря, субмарина может обнаружить цель на дистанции, в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть засечена противником.

Об уникальной бесшумности "Варшавянки", прозванной натовцами "Черная дыра", легко судить по такому примеру. Несколько лет назад купленная Индией у России лодка проекта 636 на совместных с США и Японией учениях "Малабар" успешно атаковала в Бенгальском заливе американскую субмарину типа "Лос-Анджелес". Буквально напичканный современными гидроакустическими системами, подводный корабль США так и не смог обнаружить "Варшавянку". Зато ее экипаж незаметно для противника вышел на ударную позицию и точно "поразил" американскую субмарину торпедами калибра 533-мм.

Усовершенствованные "Варшавянки" несут еще более грозное оружие. Помимо торпедных аппаратов они оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-ПК". Корабль может набирать под водой скорость в 20 узлов, совершать автономные походы длительностью до 45 суток и длиною в 7500 морских миль.

Юрий Гаврилов