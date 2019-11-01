Путин о новой российской гиперзвуковой ракете: "Циркон" обязательно будет

Новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет принята на вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Циркон" обязательно будет", - заявил президент РФ в четверг в Калининграде во время посещения корвета "Гремящий" и судостроительного завода "Янтарь".

Говоря о "Цирконе", Путин обратился к министру обороны Сергею Шойгу. Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой.

Путин поднялся на борт корвета "Гремящий", осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения.

Командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов доложил главе государства об особенностях управления кораблем.

Офицер обратил внимание президента на переднюю часть "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры крылатых ракет "Калибр", отметив, что в перспективе здесь могут быть размещены новейшие ракеты "Циркон".

Как сообщал "Интерфакс", cовременные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркона".

20 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковым оружием - морской ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

По имеющимся данным, гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Циркон" может получить после модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Гиперзвуковое оружие будет установлено на двух новых российских фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" - об этом было объявлено в апреле на церемонии закладки этих кораблей на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий", вооруженный "Калибрами", в начале ноября отправится на государственные испытания, говорилось в материалах к поездке президента РФ в Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что "Гремящий" строится для Тихоокеанского флота России.

20385 - модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Основная задача таких кораблей - обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолёта Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.