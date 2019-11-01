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01.11.2019
Lenta.ru

Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет

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Корвет проекта 20385 "Гремящий"
Корвет проекта 20385 "Гремящий".
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Строящийся корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод и поднялся на борт строящегося судна. Путин осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения и оборудования. Экскурсию проводил капитан второго ранга Роман Довгайлов, который рассказал об особенностях управления кораблем.

Довгайлов обратил внимание президента на нос корвета, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", отметив, что в перспективе там может быть размещен "Циркон". ""Циркон" обязательно будет", — сказал Путин, обратившись к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу. Тот в свою очередь кивнул головой.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. Корабли будут оборудованы артиллерийскими, ракетными, противолодочными, гидроакустическими и радиолокационными комплексами.

В феврале Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон", "способной поражать как морские, так и наземные цели". По словам главы государства, она будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Такое оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты "Калибр".

В том же месяце телеканал "Россия-1" в программе "Вести недели" сообщил, что целями "Цирконов" в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

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Страны
Россия
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Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
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