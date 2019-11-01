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01.11.2019
ТАСС

Путин сообщил, что корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета "Гремящий"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета "Гремящий".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Такое заявление президент сделал во время посещения в Калининграде строящегося корабля

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля.

Поднявшись на борт корвета, президент осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования. На главном командном пункте корабля командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал главе государства об особенностях управления новейшим кораблем. Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон".

"Циркон" обязательно будет", - заявил президент, обращаясь в этот момент к министру обороны Сергею Шойгу. Министр в ответ кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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