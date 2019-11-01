Разработчик беспилотника "Орион" Николай Долженков получил премию Огаркова

Николай Долженков (слева) посвятил своему делу уже более 40 лет.

Ранее сам генеральный конструктор группы "Кронштадт" сообщал, что беспилотник находится в финальной стадии испытаний

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Разработчик первого в России комплекса воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом "Орион" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков получил премию Огаркова, которая вручается за вклад в обороноспособность государства. Об этом сообщил ТАСС руководитель присуждающего премию Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Мы наградили великого русского конструктора, олицетворяющего лучшие традиции российской конструкторской мысли. Николай Николаевич был непосредственным руководителем работ по созданию учебно-тренировочных самолетов Як-130 и легендарной "Пчелы", и вот теперь "Орион" - совершенно новая разработка, которую невозможно было не отметить. Благодаря "Ориону" Россия вступила в элитный клуб производителей беспилотных летательных комплексов класса MALE [Medium Altitude, Long Endurance, средневысотный беспилотник большой продолжительности полета]", - сказал Пухов.

"Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. Его разработка ведется компанией "Кронштадт" по заказу Министерства обороны РФ. Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Ранее сам Долженков сообщил ТАСС, что беспилотник находится в финальной стадии испытаний, Минобороны РФ до конца года получит один такой комплекс. При этом генконструктор уточнил, что сроки начала серийного производства "Ориона" будут зависеть от решения Минобороны. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в свою очередь сообщал, что "Орион" начнет поступать в войска в 2019 году.

За разработку и внедрение принципиально новой высокоэффективной техники и технологии указом президента Долженкову присвоено звание заслуженный конструктор Российской Федерации. Он является автором 25 изобретений и более 80 научных трудов. Премия Огаркова учреждена Центром анализа стратегий и технологий и названа в честь Маршала Советского Союза Николая Огаркова - видного военного теоретика второй половины ХХ века, начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1977-1984 годы.