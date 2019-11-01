Войти
01.11.2019
ТАСС

Россия и Турция подготовят рамочное межправительственное соглашение по космосу

313
0
0
Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Как сообщили в Роскосмосе, турецкая сторона также подтвердила планы по организации обучения своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по сотрудничеству в космосе между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в четверг.

"По итогам встречи была достигнута договоренность о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по космосу между двумя странами", - говорится в сообщении по итогам встречи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с послом Турецкой Республики Мехметом Самсаром.

Турецкая сторона также подтвердила ранее озвученные планы по организации обучения своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области космоса. Стороны отметили высокий потенциал и большую значимость данной тематики во взаимоотношениях между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Ранее Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.

Глава Роскосмоса предложил турецкой делегации участие в совместной космической программе в августе на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам главы Роскосмоса, полет первого турецкого космонавта мог бы стать событием, приуроченным к 100-летию основания турецкого государства в 1923 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это предложение "очень интересным и почетным".

В новость были внесены изменения (18:37 мск) - добавлены подробности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
МКС
Похожие новости
19.09.2019
Рогозин предложил сделать Байконур трехсторонним проектом с участием Турции
02.09.2019
Россия ждёт от Турции подтверждения интереса к отправке на МКС турецкого астронавта - гендиректор "Главкосмоса"
29.08.2019
МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции
28.08.2019
Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта
28.08.2019
Рогозин допустил отправку на МКС турецких космонавтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой