Небесным покровителем войск материально-технического обеспечения назначили преподобного Иосифа Волоцкого

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил преподобного Иосифа Волоцкого-миротворца небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

Ритуал освящения иконы святого Иосифа Волоцкого провёл в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

По его словам, "Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное".

"Его монастырь и сподвижники понимали, - отметил епископ Стефан, - что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Эта благотворительная функция Русской Православной церкви считалась для его обители настоящим духовным делом. Войска материально-технического обеспечения являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым".

В обряде освящение иконы принял участие заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Обращаясь к епископу Стефану, Булгаков сказал: "Позвольте от всех моих коллег и от себя лично выразить Вам и в Вашем лице - Святейшему Патриарху Московскому всея Руси Кириллу нашу сердечную благодарность за благословление особого почитания преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя личного состава и сотрудников материально-технического обеспечения Вооружённых сил России и молитвенного обращения к нему за помощью в общем добром деле, их объединяющем".

Булгаков также отметил, что "благородные и святые деяния преподобного Иосифа Волоцкого отныне всегда будут нам примером в выполнении священного долга перед Родиной по её защите и укреплению".

Интерфакс напоминает, что в соответствии с обращением министра обороны РФ к Русской Православной церкви (РПЦ), каждому виду и роду войск Вооружённых сил устанавливается небесный покровитель, который оберегает и покровительствует военным специалистам.