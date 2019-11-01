Войти
01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Небесным покровителем войск материально-технического обеспечения назначили преподобного Иосифа Волоцкого

285
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил преподобного Иосифа Волоцкого-миротворца небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

Ритуал освящения иконы святого Иосифа Волоцкого провёл в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан. 

По его словам, "Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное".

"Его монастырь и сподвижники понимали, - отметил епископ Стефан, - что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Эта благотворительная функция Русской Православной церкви считалась для его обители настоящим духовным делом. Войска материально-технического обеспечения являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым".

В обряде освящение иконы принял участие заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Обращаясь к епископу Стефану, Булгаков сказал: "Позвольте от всех моих коллег и от себя лично выразить Вам и в Вашем лице - Святейшему Патриарху Московскому всея Руси Кириллу нашу сердечную благодарность за благословление особого почитания преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя личного состава и сотрудников материально-технического обеспечения Вооружённых сил России и молитвенного обращения к нему за помощью в общем добром деле, их объединяющем".

Булгаков также отметил, что "благородные и святые деяния преподобного Иосифа Волоцкого отныне всегда будут нам примером в выполнении священного долга перед Родиной по её защите и укреплению".

Интерфакс напоминает, что в соответствии с обращением министра обороны РФ к Русской Православной церкви (РПЦ), каждому виду и роду войск Вооружённых сил устанавливается небесный покровитель, который оберегает и покровительствует военным специалистам.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
03.09.2019
Подразделения МТО поставили на учении рекорд по заправке бронетехники
29.11.2017
Анатомия перехвата. Как русские летчики отгоняют самолеты США от госграницы
08.08.2016
Денег нет, но для оборонных предприятий найдутся
07.04.2016
Мир захлестнула волна милитаризации
17.08.2010
Минобороны РФ: Сгоревшая в Подмосковье военная база ВМФ не была готова к верховому огню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой