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01.11.2019
WarSpot

"Князь Владимир" и его "Булава"

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Источник изображения: warspot.ru

Субмарина проекта "Борей-А" показала свои возможности. Вчера, 30 октября, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой "Булава".

"Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произведён испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Стрельба была выполнена субмариной в рамках её плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Владимир"

По данным Минобороны, полёт "Булавы" прошёл штатно, "её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля".

Твердотопливная баллистическая ракета Р-30 "Булава" разрабатывалась Московским институтом теплотехники с середины 90-х годов. "Булава" предназначена для размещения на подлодках проекта 955 "Борей" и модернизированной версии "Борей-А". Стартовая масса боеприпаса составляет 36,8 т, дальность полёта — более 8000 км, мощность заряда — 150 кт.

Субмарина "Князь Владимир" является четвёртой субмариной проекта "Борей" и первой, построенной в модернизированной версии "Борей-А". Подводное водоизмещение субмарин типа "Борей" составляет 24 000 т, скорость хода — 29 узлов, глубина погружения — до 480 м. Каждая из подлодок вооружена ракетным комплексом Д-30 с 16-ю межконтинентальными ракетами Р-30 "Булава". Ракета типа Р-30 может поражать цели на расстоянии до 9300 км и оснащена шестью ядерными боевыми блоками мощностью до 150 килотонн каждый. Автономность плавания подлодок составляет 90 суток, экипаж каждой из них состоит из 107 человек. Модернизированный проект "Борей-А" отличается улучшенными характеристиками, в частности, большей скрытностью при несении боевой службы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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