The Times (Великобритания): новую ракету Путина "невозможно остановить"

Россия готова к испытаниям новой МБР "Сармат", оснащенной гиперзвуковыми боеголовками "Авангард", которые способны отделяться и лететь к своей цели, постоянно маневрируя. Потенциально "Сармат" способен "затопить" системы ПРО, пишет The Times. Появление "Сармата" — это серьезный вызов для Америки и НАТО.

Россия готовится провести первые полномасштабные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как похвастался президент Владимир Путин, способна преодолеть любые системы противоракетной обороны.

Как сообщают источники в Москве, летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в январе.

Путин рассказал об этой 208-тонной ракете, которая может нести термоядерную боевую часть, а также о других стратегических вооружениях во время своего обращения к Федеральному Собранию в прошлом году. ""Сармат" - это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", - сказал он.

67-летний Путин также заявил, что эта ракета обладает "практически неограниченной" дальностью полета. Пока он говорил, на экране за его спиной демонстрировалась траектория движения этой ракеты, которая, очевидно, летела в сторону США.

Бросковые испытания ракеты "Сармат" прошли в 2017 и в 2018 годах, но полномасштабные запуски были отложены из-за скандала с хищением средств, разразившимся вокруг Роскосмоса.

30 октября один источник, связанный с Министерством обороны России и военной промышленностью, сообщил российской газете "Ведомости", что новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" будет запущена из шахтной установки на космодроме "Плесецк" на западе страны и приземлится на полигоне на далеком Камчатском полуострове, расположенном в 5,8 тысячи километров от места запуска.

После этого планируется провести еще как минимум четыре пуска, в том числе из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения. "При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году", - сообщил источник.

Ракета РС-28 "Сармат" должна заменить собой Р-36 (по кодификации НАТО SS-18 "Сатана"). Ракета "Сармат" с дальностью полета в 18 тысяч километров способна нести до 16 боеголовок и боевой заряд, способный уничтожить все на территории "размером с Техас или Францию", как сообщил телеканал российского министерства обороны "Звезда". Разработкой этой ракеты занимается "ГРЦ Макеева".

В 2011 году Россия анонсировала 650-миллиардную программу, направленную на обновление ее стратегического ядерного потенциала сдерживания и неядерного арсенала. В конечном счете она полностью обновит свой нынешний арсенал, состоящий из 320 ракет с 1 тысячей боеголовок, развернутых на стартовых позициях шахтного типа. Стратегические подводные лодки и бомбардировщики тоже будут обновлены.

Ракета "Сатана" находится на вооружении с 1970-х годов. Ее разработали и производили на Украине. Теперь, когда Москва и Киев конфликтуют друг с другом из-за Крымского полуострова и войны в Донбассе, Кремлю необходимо как можно скорее разработать замену "Сатане".

По некоторым сообщениям, за процессом разработки "Сармата" на ежедневной основе следят советники министра обороны России Сергея Шойгу. Ожидается, что эта ракета сможет нести новый тип гиперзвуковых боеголовок "Авангард", которые способны отделяться и лететь по собственной траектории.

30 октября Министерство обороны России сообщило, что российская новейшая атомная подлодка "Князь Владимир" провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в Белом море. Как и было запланировано, ракета достигла Камчатки.

Анализ

Новая российская межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат" выглядит как более крупная и более тяжелая версия традиционной ракеты в советском стиле. Она способна нести до 16 ядерных боеголовок (об этом пишет Майкл Эванс (Michael Evans)).

Однако, когда она поступит на вооружение в 2021 году, ракета "Сармат" будет играть уникальную второстепенную роль и представлять для американских и натовских систем противоракетной обороны более серьезную угрозу, нежели все ее предшественницы.

Ожидается, что ракета "Сармат", которую можно назвать "Сатана-2", станет главным средством доставки первой российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" (Ю71). "Сармат" сможет запускать "Авангард" на высоте примерно в 30-36 тысяч метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли.

После запуска "Авангард" способен развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.

Эта гиперзвуковая ракета способна лететь к своей цели, постоянно маневрируя.

"Это станет серьезным вызовом для западных систем противоракетной обороны, потому что до настоящего момента системы ПРО создавались для противостояния баллистическим ракетам [с боеголовками, летящими к земле из верхних слоев атмосферы], а также самолетам и крылатым ракетам [которые летают на существенно меньшей высоте]", - объяснил Дуглас Барри (Douglas Barrie) из Международного института стратегических исследований. Появление "Сармата" с его боевым грузом, состоящим из "планирующих аппаратов", заставит Запад пересмотреть его стратегию обороны и сдерживания, потому что "Авангард" будет действовать на такой высоте, которую в прошлом никогда не рассматривали как угрозу.

По словам Барри, потенциально российский "Сармат" способен "затопить" западные системы ПРО, выпустив ядерные боеголовки по одним целям и гиперзвуковые ракеты по другим.

Том Парфитт (Tom Parfitt)