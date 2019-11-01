Военные США начали патрулирование нефтеносных районов в Сирии

На фоне поступающих сообщений о начале патрулирования российской военной полиции в районе линии разграничения около сирийско-турецкой границы, начали поступать сведения о начале патрулирования американского контингента, оставшегося в Сирии. По данным агентства Firat, американские военные приступили к патрулированию нефтеносного района на северо-востоке Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

По сведениям агентства, американские военные начали патрулирование нефтеносных районов на северо-востоке Сирии совместно с представителями коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования. По имеющимся данным, первый американский патруль состоял из пяти автомобилей коалиции, о количестве техники курдов не сообщается.

Совместный конвой сил США и СДС провел патрулирование в нефтяных районах сельской местности на северо-востоке Сирии. Американская часть конвоя состояла из пяти армейских машин

- говорится в сообщении.

Как отмечается, это первая подобная миссия, проведенная коалицией США совместно с СДС после объявления о выводе части войск с сирийской территории.

В Пентагоне заявили, что отправят в Сирию дополнительный воинский контингент, усиленный бронетехникой, в том числе танками "Абрамс", для охраны нефтеносных районов на северо-востоке страны от "нападения террористов "Исламского государства"" (запрещено в России). По последним данным, США намерены сосредоточить в данном районе до 900 американских военнослужащих, которых будут поддерживать арабо-курдские военные формирования из СДС.

Ранее российское Минобороны опубликовало данные космической разведки, согласно которым США под прикрытием заявлений "о защите от ИГ", незаконно добывает нефть на территории Сирии и переправляет ее на переработку в соседние страны. По имеющейся информации, ежемесячный доход от ворованной нефти составляет более 30 млн. долларов.