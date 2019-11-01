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01.11.2019
Военное обозрение

Войска ОАЭ передают йеменский Аден под контроль Саудовской Аравии

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ОАЭ выводят войска из стратегического йеменского порта Аден, передав контроль над ним вооруженным силам Саудовской Аравии, сообщают СМИ. Не исключено, считают некоторые эксперты, что тем самым сделан шаг к новому объединению по факту распавшейся в период гражданской войны страны.

Источник изображения: infoglitz.com

Считается, что данное решение Абу-Даби прокладывает путь к полноценному соглашению о прекращении борьбы между правительством Йемена, поддерживаемым саудитами, и сепаратистами юга, которых, как считается, поддерживают ОАЭ. Сторонники независимости Юга являются частью альянса, что начал активно действовать в бывшем Южном Йемене в 2015 году против хуситов. Примерно в то же время была сколочена коалиция аравийских монархий с формальной целью восстановления власти свергнутого президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Ныне же, согласно договору, заключенному при посредничестве Саудовской Аравии, сепаратисты будут включены в новый кабинет министров-технократов, а вооруженные группы обеих сторон будут переданы под контроль ведомств внутренних дел и обороны Йемена.

Фактически же Эмираты бросили своих подопечных, оставив вместе с ними идею реконструкции независимого Южного Йемена. Воссозданием же правительства будет всецело заниматься режим Хади под эгидой саудовской короны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
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