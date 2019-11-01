Войска ОАЭ передают йеменский Аден под контроль Саудовской Аравии

ОАЭ выводят войска из стратегического йеменского порта Аден, передав контроль над ним вооруженным силам Саудовской Аравии, сообщают СМИ. Не исключено, считают некоторые эксперты, что тем самым сделан шаг к новому объединению по факту распавшейся в период гражданской войны страны.

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Считается, что данное решение Абу-Даби прокладывает путь к полноценному соглашению о прекращении борьбы между правительством Йемена, поддерживаемым саудитами, и сепаратистами юга, которых, как считается, поддерживают ОАЭ. Сторонники независимости Юга являются частью альянса, что начал активно действовать в бывшем Южном Йемене в 2015 году против хуситов. Примерно в то же время была сколочена коалиция аравийских монархий с формальной целью восстановления власти свергнутого президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Ныне же, согласно договору, заключенному при посредничестве Саудовской Аравии, сепаратисты будут включены в новый кабинет министров-технократов, а вооруженные группы обеих сторон будут переданы под контроль ведомств внутренних дел и обороны Йемена.

Фактически же Эмираты бросили своих подопечных, оставив вместе с ними идею реконструкции независимого Южного Йемена. Воссозданием же правительства будет всецело заниматься режим Хади под эгидой саудовской короны.