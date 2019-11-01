Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала

По словам главы Роскосмоса, ранее эти люди выдавали свою работу как значимую, но на самом деле "не имеют никакого отношения к производственному потенциалу"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскосмос ведет сокращения сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил в четверг генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

"Организация труда позволяет избавить некоторые предприятия от неразумных решений и сделать их гораздо более эффективными, в том числе от паразитирующего персонала, который выдавал раньше свою работу как значимую, но на самом деле не имеет никакого отношения к производственному потенциалу, классу технологов и высококвалифицированных рабочих. Эту часть публики мы сокращаем", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, на первые два года работы (Рогозин был назначен главой госкорпорации в конце мая 2018 года) была поставлена задача избавиться как минимум от 15% издержек.

Более того, уточнил Рогозин, в Роскосмосе создана эффективная система аудита. "Она не всем нравится на предприятиях и в самом центральном аппарате", но позволяет "наводить порядок быстро и эффективно".

В ноябре прошлого года Рогозин дал поручение сократить непроизводственный персонал на 15%.