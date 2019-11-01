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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Дикие гуси и домашние "орнитологи"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На рынке частных военных компаний либералы не котируются

31 октября появилось сообщение о том, что в Мозамбике вроде бы погибли пять россиян – сотрудники "частной военной компании Вагнера". Информация вызвала неподдельную радость в сообществе, состоящем из "рукопожатных" граждан с "хорошими лицами".

Эта публика отметились глумливыми комментариями под данной новостью, опубликованной в отечественных СМИ откровенно прозападной направленности (плюс радио "Свобода", куда ж без него).

Приведу некоторые высказывания. "Я бы повстанцам пожал руку. Не вернутся убийцы домой – в России дышать легче". "Сейчас в семьях 200 откомандированных в Мозамбик вагнеровцев нервно глотают валерьянку, запивая ее пустырником". "Ещё пяти моторолам подобрали стильные деревянные чехольчики..."

Весть из африканской страны не удостоилась внимания русских служб "Голоса Америки" и Би-Би-Си. Но это вполне объяснимо. Ведь использование частных военных компаний за рубежом давно стало на Западе обыденностью.

Причем тамошние государственные мужи не отвечают за потери ЧВК перед общественностью, болезненно реагирующей на гибель военнослужащих своей страны в ходе боевых действий вдали от ее границ. Достаточно вспомнить, например, какую бурю вызвало в США известие об убитых в октябре 1993 года при проведении спецоперации в Могадишо (Сомали) 18 американских рейнджерах. Или смерть 38 "морских котиков", находившихся в вертолете, сбитом в небе над Афганистаном в августе 2011-го.

“ На Западе политики не отвечают за потери ЧВК перед общественностью, болезненно реагирующей на гибель своих военных”

Кстати, почти монополисты на рынке ЧВК – компании США и Великобритания. Деятельность бизнес-структур, поставляющих военных "контрактников", легализована также в Германии, Польше, ЮАР, Австралии, других странах.

Самая известная ЧВК – американская Academi (бывшая Blackwater). В ней – около 20 тысяч сотрудников. 90 процентов заказов фирма получает от правительства. Основная сфера деятельности – Ирак, Афганистан.

Британская Group 4 Securicor, пожалуй, самая крупная компания – около 500 тысяч человек, что почти втрое больше численности вооруженных сил Соединенного королевства. Эта ЧВК работает в 125 странах.

По разным оценкам, оборот рынка ЧВК может достигать 100 миллиардов долларов в год.

Неудивительно, что если потери армии США во время Иракской и Афганской войн составили на конец прошлого года, по данным издания Task and Purpose, 4550 и 2401 человек соответственно, то там же были убиты еще и 7730 "контрактников": 3793 – в Ираке, 3937 – в Афганистане. Короче говоря, сообщения о гибели своих наемников западным СМИ пришлось бы публиковать едва ли не каждодневно, а нашим симпатизантам Вашингтона и Лондона – беспрерывно оплакивать рекрутов свободы, положивших жизни на алтарь демократии...

Разумеется, весть с черного континента не могла не появиться на украинских сайтах и, конечно, привела в восторг "свидомых": "Вот мелочь же, а не новость, а сердце радостно забилось! Спасибо братьям из Мозамбика!", "Земля бетоном ватным подонкам!!!" И так далее в таком роде.

Как "щирые громадяне" прокомментировали бы гибель на Украине 88 сотрудников ЦРУ, ФБР, спецназа РУМО США, 737 иностранных наемников из частных военных компаний ASBS Othago (Польша), Асаdemi и Greystone Limited (США), – остается только догадываться.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Великобритания
Германия
Ирак
Мозамбик
Польша
Россия
Сомали
США
Украина
ЮАР
Проекты
ЧВК
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