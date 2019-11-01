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01.11.2019
ЦАМТО

Военные химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки

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Установка КРПП-2
Установка КРПП-2.
Источник изображения: www.pinterest.fr

ЦАМТО, 31 октября. Парк вооружений отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО пополнился новейшим подвижным пунктом контроля специальной обработки КРПП-2.

Данный образец специального вооружения войск РХБ защиты предназначен для определения степени необходимости и оптимального комплекса мероприятий для эффективной специальной обработки военной техники и личного состава. Программное обеспечение КРПП-2 позволяет в автоматическом режиме контролировать радиационный и химический фон поверхностей вооружения и военной техники, выходящих из зоны заражения.

Комплекс исполнен на базе трехосного военного грузовика "КамАЗ" с цельнометаллическим фургоном, оборудованным фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники и личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами.

Установка КРПП-2 способна эффективно функционировать в температурном диапазоне от -40 до +40 град. С. Экипаж в составе 5 военнослужащих обеспечен комфортными автоматизированными рабочими местами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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