ВС Тайваня сняли с вооружения вертолеты UH-1H "Ирокез"

ЦАМТО, 31 октября. В ходе церемонии, состоявшейся 30 октября на военной базе в Тайчжуне, ВС Тайваня официально сняли с вооружения все 6 оставшихся многоцелевых вертолетов UH-1H "Ирокез", эксплуатировавшихся около 50 лет.

Как сообщает агентство CNA, на мероприятии, проведенном в расположении 602-й армейской авиационной бригады, UH-1H были официально списаны, а их функции переданы парку вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

За время эксплуатации вертолеты выполнили 3 млн. вылетов, а их общий налет превысил 7 млн. часов. Снятые с вооружения вертолеты будут переданы Военно-воздушным силам и авиационным академиям в образовательных целях. Источник в Вооруженных силах сообщил CNA, что несколько единиц также будут переданы единственному союзнику Тайваня в Африке – Королевству Эсватини (бывшее Королевство Свазиленд).

Ранее Тайвань уже передал девять UH-1H ряду союзных государств, включая Парагвай, Гондурас, Гватемалу и Буркина-Фасо. Исключая Королевство Эсватини, последняя африканская страна разорвала связи с Тайванем в мае 2018 года.

UH-1H производились по лицензии американской Bell Helicopter на предприятии тайваньской авиастроительной компании Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) с марта 1969 года. Первый в стране UH-1H был собран в 1970 году. С 1970 по 1976 гг. СВ Тайваня было поставлено 118 вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) в январе 2010 года уведомило Конгресс о планируемой поставке Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также различного оборудования и услуг, общая стоимость которых может составить 3,1 млрд. долл.

Первая партия из четырех UH-60M "Блэк Хок" прибыла в Гаосюн 3 декабря 2014 года. К настоящему времени ВС Тайваня получили более половины от общего количества заказанных "Блэк Хок".