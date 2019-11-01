Войти
01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

НАТО и Украина отказались от "ведения дел как обычно" с Россией

301
0
0
Источник изображения: president.gov.ua

НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией, для сотрудничества Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене, заявили в международном военном блоке.

В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО – Украина, которое состоялось в четверг в Киеве, говорится, что "не может быть "ведения дел как обычно" (с Москвой) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", передает "Интерфакс".

До этого в Североатлантическом альянсе вновь подчеркнули, что осуждают и не признают воссоединение Крыма с Россией, и призвали вернуть контроль над полуостровом Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила интерес НАТО к уникальному украинскому опыту самоуничтожения.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
17.04.2019
Анвар Азимов: Не вызывает сомнений, что НАТО — это самый успешный альянс в истории, но только в деструкции ( Jutarnji list, Хорватия)
06.12.2018
Business Insider (США): мы становимся намного лучше
30.05.2018
Патруль и конвой: как Украина планирует сдерживать Россию
07.08.2017
Какие вооруженные силы нужны России?
04.12.2014
Йенс Столтенберг: НАТО хотела бы возобновить прямой контакт с РФ по линии Совета Россия - НАТО
09.11.2007
Страны НАТО не пойдут на ратификацию ДОВСЕ - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой