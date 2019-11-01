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01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Турции назвали сроки работ по введению в эксплуатацию С-400

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Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года
Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года.
Источник изображения: министерство национальной обороны Турции

Работы по введению в эксплуатацию российских С-400 будут вестись до весны 2020 года, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар заявил, что "работы, после которых эти системы ПВО (С-400) будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года", передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Напомним, в связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.

Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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