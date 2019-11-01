В Турции назвали сроки работ по введению в эксплуатацию С-400

Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года.

Работы по введению в эксплуатацию российских С-400 будут вестись до весны 2020 года, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар заявил, что "работы, после которых эти системы ПВО (С-400) будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года", передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Напомним, в связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.

Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.

Наталья Ануфриева