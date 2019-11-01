Рогозин объяснил отсутствие профильного образования

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.

"Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор "Роскосмоса", — приводит "РИА Новости" слова Рогозина, сказанные в четверг, 31 октября, во время заседания Российской академии космонавтики имени Циолковского.

По мнению Рогозина, должность гендиректора является политической, а не технической. Остальные же сотрудники корпорации обязаны иметь профильное образование и соответствующие знания.

Он также отметил, что российская ракетно-космическая отрасль не соответствует ожиданиям граждан, сообщает телеканал "360". По словам руководителя госкорпорации, в сфере есть и другие проблемы, например, коррупция, издержки при производстве и непрофессионализм. За два-три года в "Роскосмосе" запустят систему аудита, и все подозрительные действия сотрудников будут отслеживаться.

Рогозин окончил факультет журналистики МГУ, уточняет "Газета.ру".

Ранее в этот же день Рогозин рассказал, что "Роскосмос" дополнительно изготовит два пилотируемых корабля "Союз МС". Соответствующее решение было принято из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки в предстоящие два года астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Международную космическую станцию (МКС).