Британцы эмоционально отреагировали на пуск ракеты "Булава"

Жители Великобритании бурно отреагировали на статью The Daily Mail о запуске баллистической ракеты Р-30 "Булава" подводной лодкой "Князь Владимир".

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Зафиксировано свыше 1400 перепостов. Большинство пользователей интернета оценили военный потенциал России. К примеру, читатель под ником Headofficelacky написал: "Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США". Другой участник дискуссии Peter отметил: "После Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов. Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения".

Другие комментаторы высказали сожаление о существовании ядерного оружия. "На самом деле не имеет значения, насколько хороши новые виды вооружения. Старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми", - отметил BangBangGear.

Напомним, что пуск "Булавы" состоялся 30 октября. Полет ракеты, по данным Минобороны РФ, прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время. Успешная стрельба по полигону Кура позволяет надеяться, что "Князь Владимир", носитель 16 баллистических ракет, войдет в состав Северного флота до конца нынешнего года.

В отличие от предыдущих подлодок проекта 955 "Борей", новая субмарина "Князь Владимир" отличается значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Николай Грищенко