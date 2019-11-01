Войти
01.11.2019
Российская газета

Британцы эмоционально отреагировали на пуск ракеты "Булава"

330
0
0

Жители Великобритании бурно отреагировали на статью The Daily Mail о запуске баллистической ракеты Р-30 "Булава" подводной лодкой "Князь Владимир".

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Зафиксировано свыше 1400 перепостов. Большинство пользователей интернета оценили военный потенциал России. К примеру, читатель под ником Headofficelacky написал: "Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США". Другой участник дискуссии Peter отметил: "После Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов. Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения".

Другие комментаторы высказали сожаление о существовании ядерного оружия. "На самом деле не имеет значения, насколько хороши новые виды вооружения. Старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми", - отметил BangBangGear.

Напомним, что пуск "Булавы" состоялся 30 октября. Полет ракеты, по данным Минобороны РФ, прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время. Успешная стрельба по полигону Кура позволяет надеяться, что "Князь Владимир", носитель 16 баллистических ракет, войдет в состав Северного флота до конца нынешнего года.

В отличие от предыдущих подлодок проекта 955 "Борей", новая субмарина "Князь Владимир" отличается значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
NATO
ИТ
СФ
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
05.10.2012
Не нарушая договора
08.08.2012
Как мы догнали и перегнали Америку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой