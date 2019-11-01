ВС Финляндии получили последнюю партию ОБТ "Леопард-2A6"

ЦАМТО, 31 октября. Командование Сухопутных войск Финляндии 25 октября объявило о прибытии в страну последней партии приобретенных из состава ВС Нидерландов основных боевых танков "Леопард-2A6".

Как сообщал ЦАМТО, 20 января 2014 года министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт и министр обороны Финляндии Карл Хаглунд ратифицировали соглашение на поставку ВС Финляндии 100 основных боевых танков "Леопард-2A6" из состава ВС Нидерландов. Общая стоимость покупки оценивается в 199,9 млн. евро.

Соглашение также включало поставку боеприпасов, запасных частей, инструмента, тренажеров, испытательного оборудования и обучение личного состава.

Первая партия ОБТ прибыла в Финляндию в мае 2015 года. Последние приобретенные Финляндией ОБТ были доставлены в порт Вуосаари в Хельсинки 25 октября.

МО Нидерландов объявило о намерении снять ОБТ "Леопард-2" с вооружения в апреле 2011 года. В мае того же года были расформированы два танковых батальона, а танки были помещены на хранение. Техника была модернизирована в период 2000-2006 гг., постоянно проходила обслуживание, ремонт и находится в хорошем состоянии. Снятые с вооружения танки были приобретены Финляндией для дополнения парка ОБТ более старой версии "Леопард-2A4" (имеется около 100 ед., закупленных из состава ВС ФРГ в 2002 году).

Как заявлено, на текущий момент все закупленные ВС Финляндии ОБТ "Леопард-2A6" получены, проходят обслуживание и находятся в хорошем техническом состоянии. Проект реализован в соответствии с графиком в сотрудничестве с Нидерландами и другими партнерами.

Подготовка личного состава бронетанковой бригады СВ Финляндии применению новых ОБТ началась в 2016 году. Кроме того, обучение проходят военнослужащие егерской бригады "Карелия". От предыдущих версий "Леопард-2A6" отличается большей огневой мощью, улучшенной системой защиты, расширенными возможностями для командира по управлению в ходе боя в ночное время суток.