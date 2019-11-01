В Норвегии испугались деградации ВМФ России

Россия не способна достаточно быстро заменять свои устаревающие атомные подводные лодки (АПЛ), а строящиеся для поддержания текущих возможностей дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) предназначены для решения задач лишь в прибрежных водах, рассказал в интервью Forsvarets forum военный эксперт Стол Ульриксен.

Специалист подтвердил, что отправка в плавание сразу восьми АПЛ Северного флота (СФ) России является демонстрацией мощи. "Это знак силы, однако в основном это старые подводные лодки. Большинству из них около 30 лет, и они должны быть заменены относительно быстро. Они строят новые, но уже поздно", — сказал эксперт.

По его словам, в России будут строить все больше ДЭПЛ. "Вот в чем они хороши. Но они должны действовать ближе к земле. В случае таких изменений русские становятся слабее в море, но сильнее вдоль нашего побережья. Это хорошо для НАТО, но не хорошо для Норвегии", — отметил Ульриксен.

29 октября телерадиокомпания NRK, ссылаясь на данные норвежской разведки, сообщила, что с конца прошлой недели с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ.

В том же месяце "Военно-промышленный курьер" написал, что ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка", являясь одними из самых малошумных в мире, "морально устарели", поскольку способны непрерывно находиться в подводном положении не более трех суток.

В октябре главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов заявил, что в ноябре на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) должны быть одновременно заложены ДЭПЛ "Уфа" и "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка".

В декабре 2017 года капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что "уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик".

В декабре 2014 года представитель "Рубина" Андрей Баранов сообщил, что создание серии из шести подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота (ЧФ) станет, вероятно, последней постройкой таких лодок для ВМФ.