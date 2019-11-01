F-35 дешевеют

Американцам удалось удешевить свой новый истребитель. Вчера, 30 октября, компания Lockheed Martin и Минобороны США обнародовали дальнейший план закупок самолётов F-35 Lightening II.

Программа Joint Strike Fighter, в рамках которой создаётся истребитель F-35 Lightening II, выход на полную мощность. Американское правительство согласовало с основным подрядчиком цены на дальнейшие закупки "стелсов", стоимость которых опустится ниже цены истребителей четвёртого поколения.

Инфографика с объёмами закупок и динамикой снижения цен на истребители семейства F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

В рамках трёх следующих партий Lockheed Martin построит 478 самолетов F-35, включая 149 для лота 12, 160 для лота 13 и 169 для лота 14. Из них 291 истребитель будет предназначен для ВС США, 127 — для международных партнёров программы Joint Strike Fighter, 60 — для международных покупателей. Общая стоимость всего заказа составит порядка $34 млрд.

Как снижалась стоимость F-35A до 11-й партии Источник изображения: breakingdefense.com

Начиная с 13-й партии, стоимость истребителя F-35A упадёт ниже $80 млн, а в 14-й составит "всего" $77,9 млн. Таким образом, выход на полномасштабное производство опустит цену истребителя на 12-13%.