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01.11.2019
Военное обозрение

В Польше назвали ошибки при тренировках спецназа GROM в городских условиях

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В Польше рассказали о тренировках подразделений специального назначения GROM. Сообщается, что одной из важнейших составляющих для спецназовцев на данный момент является отработка выполнения операций в условиях городской застройки.

Источник изображения: topwar.ru

Обучение проходит на полигоне в городе Венджин.

Из заявления командира одного из подразделений GROM:

Для бойцов важно отработать тактику боевых действий в городской среде. Но мы не практикуем штурмовые задачи. Мы не штурмуем здания. Мы обеспечиваем поддержку подразделению, которой решает на данном участке поставленную перед ним задачу. Это напоминает ситуацию, когда в банк доставляются денежные средства. Задача охраны банка обеспечить защищённость денег со всех направлений. Наша задача – взять под свой контроль сектор в городе и оборонять его так, чтобы противник не смог извне помешать выполнению основной фазы операции.

В ходе одной из тренировок польские спецназовцы получили задачу выдвинуться в условленный район. На пути, как сообщают в польских СМИ, поступила вводная о нападении на спецназ. Польские бойцы укрылись в здании и заняли круговую оборону, "превратив здание в настоящую крепость на 24 часа".

Командир подразделения:

Наша задача состоит в том, чтобы основные силовые подразделения на участке выполнения боевой задачи чувствовали, что мы обеспечиваем их безопасность.

Не совсем понятно, как это заявление стыкуется со словами о том, что подразделение GROM во время следования к району проведения операции атаковал условный противник, от которого фактически приходилось прятаться в отдельном здании около суток.

После операций в рамках курса обучения подводятся итоги. В частности, сообщается о выявлении ряда ошибок. Вот несколько из перечисленных командованием "Грома":

  • бойцы, оказавшись в здании, слишком близко подошли к оконным проёмам, зачастую и вовсе перекрывая окна своим телом и становясь лёгкой добычей, например, снайпера (это связали с усталостью бойцов за 24 нахождения в здании);
  • бойцы одного подразделения сильно рассредоточились, упустив возможность прикрывать своих боевых товарищей.

Командование отмечает, что над ошибками бойцы, которые собираются остаться в обойме GROM, должны поработать.

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Польша
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