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01.11.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что в Роскосмосе только гендиректор может иметь непрофильное образование

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По его словам, генеральный директор "является по сути политиком и организатором всей этой работы"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает должность генерального директора единственной в госкорпорации, для которой не нужно профильное образование.

"Единственный человек, который может себе позволить отсутствие профильного образования, - генеральный директор, который является по сути политиком и организатором всей этой работы", - сказал он, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, а в 1988 году - экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

Президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить Роскосмос 24 мая 2018 года. Ранее нынешний гендиректор госкорпорации занимал пост вице-премьера.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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