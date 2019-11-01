Эксперт объяснил, почему Су-57 в НАТО назвали "преступником"

"Это элемент информационной войны, которая идет между Россией и НАТО. При этом в российских вооруженных силах нет стремления снисходительно относиться к предполагаемому противнику", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя сообщение о присвоении российскому истребителю Су-57 НАТО кодового обозначения Felon ("преступник").

"Традиция давать обозначения советским, а позднее российским летательным аппаратам появилась в США еще в 1947 году, – рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. – Это было сделано для того, чтобы облегчить идентификацию и запоминание всех типов наших самолетов".

Постепенно эта методика приняла форму недобросовестной конкуренции, продолжил эксперт. Российским самолетам стали давать унизительные прозвища. При этом даже в такой классификации просматривается определенная система.

"Так, например, российские вертолеты (helicopters) американцы обозначают словами, которые начинаются с буквы "Н". Например, Ми-24 – "Hind" ("Батрак"), Ка-26 – "Hoodlom" ("Хулиган"). Истребители (fighters) именуются с буквы "F", самолеты транспортной авиации (cargo) с буквы "C", бомбардировщики (bombers) – c буквы "B" и так далее", – пояснил Бартош.

Для советских и российских самолетов эти обозначения, придуманные заокеанскими стратегами, носят обидное звучание, отметил экперт. Например, замечательный российский самолет Ту-22 американцы назвали "Blinder", что переводится как "попойка". Як-28 получил кличку "Brewer", то есть "пивовар". А истребителю Су-57 в США присвоили название "Felon", что переводится как "преступник". В массе своей – откровенно оскорбительные и нелестные имена, подчеркнул собеседник.

"Раньше все было по-другому. Натовские военные давали другие названия нашим самолетам. Так, например, Ту-22 называли "Красоткой", МиГ-15 – "Соколом". Но когда идеологи из Пентагона и штаб-квартиры НАТО обратили на это внимание, было дано указание привести все в соответствие с канонами холодной войны. Не могло быть у СССР, а сегодня у России, самолетов с такими красивыми именами", – сказал Бартош.

Так "Красотка" стала "Попойкой", "Сокол" превратился в "Фагота", а наш замечательный самолет Ту-160 назвали "Black Jack" в честь знаменитого американского бандита, повешенного в 1901 году за ограбление поезда, отметил член-корреспондент Академии военных наук.

"Все это – одно из проявлений информационной войны, которая идет сейчас между Россией и НАТО. Нужно учитывать, что "друзья и партнеры" стремятся где угодно и как угодно сделать нам какую-нибудь пакость. В том числе и присваивая обидные названия нашим самолетам", – сказал эксперт.

"Но от этих названий российские самолеты не становится хуже. Те, кто действительно разбирается, не обращает никакого внимания на эти изощренные выкрутасы", – резюмировал Александр Бартош.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение "Felon" ("преступник").

В период разработки российский истребитель имел временное обозначение "Frazor" (в переводе с английского "razor" – это бритва, с присоединенной по традиции начальной буквой F), однако серийным Су-57 официально был присвоен код "Felon".

На данный момент официальное подтверждение указанной информации отсутствует.

Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.

Иван Абакумов