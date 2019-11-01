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01.11.2019
Известия.ru

Два дополнительных "Союза" изготовит "Роскосмос" из-за неготовности кораблей США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Роскосмос" дополнительно изготовит два пилотируемых корабля "Союз МС". Соответствующее решение было принято из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Международную космическую станцию (МКС) в предстоящие два года, передает ТАСС. Об этом в четверг, 32 октября, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, он получил письмо с просьбой об этом от руководства NASA, уточняет НСН.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" штатно выпускает четыре корабля в год, но производственные мощности позволят сделать и по пять, отметил Рогозин.

Также глава Роскосмоса сообщил, что общее число запусков до конца текущего года планируется довести до 40. Речь идет о 29 пусках ракет космического назначения, а также боевых ракетных комплексов, созданных на предприятиях ракетно-космической отрасли, уточняет RT.

Рогозин отметил, что американская сторона также запросила у "Роскосмоса" места на российских кораблях "Союз" в 2020 и 2021 годах.

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Страны
Россия
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Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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