ЦАГИ подтвердил высокое качество советского оборудования 70-летней давности

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского испытал трансзвуковую аэродинамическую трубу переменной плотности Т-106, построенную еще во времена Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба института.

Цель испытаний - техническое освидетельствование сосуда трубы на предмет обнаружения скрытых дефектов. В ходе работ был проведён контроль технического состояния оборудования при помощи ультразвуковой толщинометрии.

Также Т-106 прошла ультразвуковой, магнитопорошковый контроль, и пневматическое испытание.

Испытания показали, что в критических местах трубы опасных дефектов не обнаружено. Таким образом, сосуд трубы может эксплуатироваться в тех же режимах, в которых он работал раньше - при 4 атмосферах избыточного давления.