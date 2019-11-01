ЦАГИ подтвердил высокое качество советского оборудования 70-летней давности
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского испытал трансзвуковую аэродинамическую трубу переменной плотности Т-106, построенную еще во времена Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает пресс-служба института.
Цель испытаний - техническое освидетельствование сосуда трубы на предмет обнаружения скрытых дефектов. В ходе работ был проведён контроль технического состояния оборудования при помощи ультразвуковой толщинометрии.
Также Т-106 прошла ультразвуковой, магнитопорошковый контроль, и пневматическое испытание.
Испытания показали, что в критических местах трубы опасных дефектов не обнаружено. Таким образом, сосуд трубы может эксплуатироваться в тех же режимах, в которых он работал раньше - при 4 атмосферах избыточного давления.
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