Войти
01.11.2019
Российская газета

Сирийский сверхзащищенный Т-72М1 Adra выдержал взрыв мины

286
0
0
Источник изображения: rg.ru

Сирийская правительственная армия задействовала в ходе боевой операции против террористов сверхзащищенные Т-72М1. О доставке в горный район Латакии таких танков, принадлежащих элитной 4-й бронетанковой дивизии, стало известно несколько дней назад.

Эти боевые машины известны также как Adra - в честь города, находящегося рядом со столицей Сирии Дамаском. По некоторым данным, именно в этом промышленном центре и происходила модернизация "семьдесят вторых".

На них устанавливались дополнительные стальные контейнеры с наполнителем и решетчатые противокумулятивные экраны. Произведенная доработка существенно повысила защиту от различных противотанковых средств, в том числе с тандемными боевыми частями.

Такие Т-72М1 успешно применялись в различных операциях, и за профессионализм соединение прозвали "танковым спецназом". Поэтому неудивительно, что четвертую дивизию задействовали на этом направлении, которое из-за специфики местности является сложным для действий тяжелой бронетехники.

Известно, что противник хорошо заминировал все возможные направления наступления, в результате был выведен из строя один из участвовавших в атаках танков.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, боевая машина полностью лишилась опорного катка, искорежена надгусеничная полка и сорвана часть массивного бортового экрана. Однако данные повреждения не являются фатальными. Их можно устранить даже в полевых условиях, и не исключено, что уже в ближайшее время Adra снова примет участие в боях против террористов.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Похожие новости
28.12.2018
САУ "Гвоздика" с необычной навесной защитой замечена в Сирии
18.10.2018
В чем новейшие иракские Т-90С превосходят российские Т-72Б3?
16.04.2014
Кого вооружает Украина?
11.03.2014
Экспорт российского вооружения: стратегии влияния
11.12.2013
Азербайджан в 2002-2012 гг. закупил в Беларуси 153 боевых танка
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой