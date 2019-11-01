Столтенберг ожидает от Украины реализации закона о нацбезопасности

Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В НАТО ожидают от Украины внедрения в жизнь принятого закона о национальной безопасности, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок. И я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности ", - сказал Столтенберг, выстпая на заседании Верховной Рады Украины в четверг.

Он отметил, что советники НАТО будут работать с парламентариями над внедрением евроатлантических принципов и "наилучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения права меньшинства, для борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, и служили интересам народа Украины".

"Это будет поддерживать стремление Украины вступить в НАТО. Как суверенное государство, Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг также выразил убеждение, что у Украины великое будущее.