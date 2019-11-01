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01.11.2019
WarSpot

Американцы спускают на воду новый авианосец

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Источник изображения: warspot.ru

В течение нескольких дней на воду спустят ещё один американский авианосец. Вчера, 30 октября, пресс-служба верфи Newport News Shipbuilding сообщила о том, что в сухой док, где с 2015 года строится John F. Kennedy (CVN 79), начала поступать вода.

"Контролируемый процесс медленного заполнения сухого дока более чем 100 миллионами галлонов воды происходит в течение нескольких дней и отмечает первый раз, когда корабль заходит в воду. Как только док полностью затоплен, и начальные испытания завершены, корабль будет плыть к западному концу сухого дока", — сообщили в пресс-службе Newport News Shipbuilding.

Спуск на воду авианосца John F. Kennedy (CVN 79)

После серии проверок на верфи состоится торжественная церемония крещения корабля. Если не возникнет каких-либо сложностей, то она пройдёт уже 7 декабря. Введение авианосца в строй намечено на 2022 год.

USS John F. Kennedy — второй в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего была запланирована постройка шести авианосцев).

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Страны
США
Продукция
CVN-79
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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