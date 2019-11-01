"Не позволим": США посоветовали не атаковать Россию и Китай

В Госдуме оценили американский сценарий "нападения" на Россию

В США рассматривают стратегии "сдерживания" России и Китая и возможность нанесения им ущерба в случае необходимости для Вашингтона, пишут СМИ. Они объясняют этом тем, что в разных районах мира пошатнулось "неоспоримое американское превосходство". В статье были обозначены варианты действий США в ответ на возможные агрессивные действия со стороны РФ и КНР.

Американское правительство анализирует новые стратегии "сдерживания" России и Китая, пишет издание Foreign Policy. По его информации, одна из них предполагает нападение на Крым, а другая - на российский Дальний Восток.

Как утверждают авторы статьи, сегодня Вашингтон пытается подготовиться к "эпохе великодержавного соперничества". В этом контексте они обратили внимание на то, что Москва и Пекин создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тому подобного. Это ограничивает возможности Соединенных Штатов активно функционировать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе.

Кроме того, пишут в статье, в разных районах мира от Тайваня до Прибалтики пошатнулось "неоспоримое американское превосходство".

В связи с такими обстоятельствами некоторые "влиятельные голоса" в американском правительстве продвигают "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек", отмечает Foreign Policy. Она заключается в том, что Вашингтон может воспользоваться своим "почти неограниченным" доступом к любой точке мира, чтобы нанести там серьезный ущерб Китаю и России, пояснили авторы статьи.

В частности, они указали, что в случае захвата российской стороной Прибалтики США могут ударить по войскам РФ в Крыму или в Сирии. Если же Китай нападет на Тайвань, Вашингтон может ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и объекты в Пакистане. Согласно этой теории, угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил и средств способна заставить противника отказаться от нападения и своих первоначальных целей, указали в статье.

В то же время в издании предложили еще более агрессивный вариант "защиты американских союзников" - нападение на Китай или на Россию вдоль их "уязвимой периферии", в том числе на Дальний Восток или на западные районы КНР. Авторы также обозначили вариант захвата стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов.

Впрочем, в издании признали, что у этой концепции мало шансов на успех, а ее реальное применение может иметь катастрофические последствия, поскольку и у России, и у Китая есть масса возможностей для ответной эскалации.

Там не исключили, что для ответа эти страны могут даже применить ядерное оружие.

"Всестороннего превосходства" над Китаем и Россией в статье предлагается достичь усилением армии, формированием широкой сети датчиков и приборов обнаружения, созданием нового оружия и укреплением взаимодействия с союзниками.

Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет ощутимого результата, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются... Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию", - сказал он РИА "Новости".

В США в последнее время довольно часто анализируют возможный конфликт с Россией и Китаем. В середине апреля эксперты американских ВВС из Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) подготовили доклад "Воздушные силы в эпоху соперничества держав" объемом 210 страниц. Главным противником в нем была представлена Россия: ее в документе упомянули 432 раза, как указывает RT. О другом сопернике - Китае - сказали всего 271 раз. Телеканал, ознакомившийся с докладом, привел несколько подзаголовков из него: "Россия может наносить удары по целям в любой точке Европы", "Сценарий будущего конфликта в Балтийском море" и "Сценарий российской агрессии в Прибалтике".

Составители документа предположили, что конфликт между США и Россией может произойти в Европе, в частности, в Балтике. Причем, по мнению авторов, поводом к нему может стать желание Москвы "вернуть себе статус великой державы". Они не исключили, что для этого Россия пытается установить контроль над государствами бывшего СССР и странами Варшавского договора и таким образом подорвет целостность и авторитет НАТО.

Составители также отметили вероятный конфликт между США и КНР в Тихоокеанском регионе.

По мнению авторов, восстанавливая свою мощь, влияние и благосостояние, Китай стремится усилить контроль над спорными территориями внутри "первой цепи островов" в западной части Тихого океана.

К тому же, как считают эксперты, Пекин собирается подорвать доверие к Соединенным Штатам как к гаранту безопасности в регионе, в конечном счете установив там свою доминирующую роль.

"Американские эксперты в докладе рассмотрели угрозы, которые могут как возникнуть в необозримом будущем, так и никогда не реализоваться. От таких "экспертных" оценок зависят лоббистские усилия при выделении средств: чем объемнее будет доклад, тем больше денег при его помощи можно будет получить на новые программы, тем старательнее конгрессмены будут добиваться финансирования", - сказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Кристина Сизова