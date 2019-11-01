Войти
01.11.2019
ТАСС

Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США

297
0
0
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй - необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду на выделение средств на создание дополнительно двух пилотируемых кораблей "Союз МС", в том числе из-за неготовности американских пилотируемых кораблей и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ["Союз"] дополнительно. Производственные мощности нашего завода [РКК "Энергия"] - штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", - сказал Рогозин в четверг журналистам.

По его словам, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй "Союз" необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС.

Рогозин сообщил, что Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на МКС, для чего ужмет российские экипажи.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что кандидаты в космические туристы для полета на "Союзе" по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены. Пилотируемый корабль "Союз" для этих целей будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет состоится не ранее конца 2021 года. Как уточнили в госкорпорации, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Space Adventures
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.07.2018
Полетали и хватит
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой