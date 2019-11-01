НПО "Энергомаш" отправил в США еще три двигателя РД-180
Двигатели РД-180.
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МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российское НПО "Энергомаш" отправил в США очередные три ракетных двигателя РД-180, которые используются в американской ракете Atlas, говорится в сообщении компании.
"В соответствии с контрактными обязательствами АО "НПО Энергомаш" 29 октября 2019 года осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком", - говорится в сообщении.
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