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01.11.2019
ТАСС

Рогозин предложил провести заседание Академии космонавтики на космодроме Восточный

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Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Президент академии Игорь Бармин ответил, что примет приглашение, а также предложил объединить это заседание с Общественным советом Роскосмоса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Российскую академию космонавтики им. К. Э. Циолковского провести одно из заседаний на космодроме Восточный.

"Приглашаю членов академии принять участие в работе одного из ваших заседаний на космодроме Восточный. Я хочу вам показать этот космодром", - сказал Рогозин в четверг, выступая на отчетной конференции этой академии.

Президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин ответил на это, что академия примет приглашение, а также предложил объединить заседание с Общественным советом Роскосмоса, который он возглавляет.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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