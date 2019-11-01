Рогозин заявил, что Роскосмос постарается помочь NASA с доставкой астронавтов на МКС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на Международную космическую станцию, для чего ужмет российские экипажи. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

"Мы постараемся помочь американским коллегам и ужмем наши экипажи", - сказал Рогозин. По его словам, это нарушит планы РФ.