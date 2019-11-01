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01.11.2019
Известия.ru

В Южной Корее сообщили о двух пусках ракет КНДР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yin Bogu/Xinhua

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"Снаряды были выпущены из районов провинции Пхенан-Намо во второй половине дня. Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", — говорится в кратком заявлении КНШ.

Ранее о пуске ракет сообщило министерство обороны Японии.

"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он (снаряд. — Ред.) не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", — цитирует сообщение ведомства "РИА Новости".

2 октября правительство Японии выразило протест КНДР после запуска ракет. Утром того же дня одна из двух выпущенных ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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